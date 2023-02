Wiedersehen in Schwalmtal-Walniel Volksschüler trafen sich zum 25. Mal

Lediglich ein früherer Schüler hatte eine weitere Anfahrt aus dem Oberallgäu. Er besuchte außerdem seinen Schwager zum 80. Geburtstag. Eine andere frühere Schülerin kam aus Viersen- Dülken. Alle anderen sind ihrer Heimatgemeinde Schwalmtal treu geblieben, obwohl nicht mehr alle in Schier leben. An Gesprächsstoff fehlte es nicht – das feucht-fröhliche Wiedersehen ging bis deutlich in den Samstag. off