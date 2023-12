Samstag, 16. Dezember So rollen die leuchtenden Trecker durchs Grenzland

Start ist dieses Jahr um 17.30 Uhr am Windhausener Weg 1 bei der Firma Weuthen in Waldniel (L 475, Ungerath L 371, Ungerather Straße). Von dort aus geht es über Rüsgen und Schier (Roermonder Straße) nach Niederkrüchten (Hochstraße, Mittelstraße, Kaldenkirchenerstraße), Gützenrath (Laarer Weg) und Laar (Gützenrather Weg, Damer Straße, Borner Straße). Weiter geht es über Born (Born, An der Kreuzstraße), Lüttelbracht (Lüttelbrachter Straße), Alst (Alster Kirchweg), Bracht (Boerholzer Straße, Südwall, Brüggener Straße), Angenthoer und über die B221 durch Genholt nach Brüggen (Hochstraße, Herrenlandstraße, Westring, Klosterstraße, L 37, Dilborner Straße) und an Schloss Dilborn vorbei nach Overhetfeld (Dorfstraße). Das Ende wird auf 21 Uhr geschätzt.