Ehrung bei Waldnieler Verein Ehrung für die besten OSC-Läufer

Der Leichtathletikverein OSC Waldniel ehrte vor kurzem im Pfarrheim Waldniel seine erfolgreichsten Sportler. Sportler des Jahres wurde Fabio Faulhaber und gleich drei junge Frauen wurden geehrt als „Sportlerinnen des Jahres“ mit der 800-Meter-Staffel in der Besetzung Charlotte Lange, Mara Kimmel und Lilly Allwicher. Den Wanderpokal als beste Marathonläuferin erhält Vi Scholzen. Sowohl den Marathon- als als auch den Halbmarathonpokal als schnellster OSC-Sportler gingen an Thorsten Riepe. Alexandra Schwartze erwies sich als flotteste Halbmarathondistanzlerin. Mit ihnen freuten sich über die Erfolge OSC-Trainerin Maria Strickling und der Vereinsvorsitzende Heinz Küsters. off