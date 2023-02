Möhrenschälen in Viersen-Süchteln Rekord bei Karnevalstradition

Was am Ende aus dem Möhrenschälen und Spenden zusammen kam, war eine stolze Summe: der närrische Betrag von 2222 Euro. Diese Spende wird aufgeteilt zwischen der Süchtelner Brüder-Grimm-Schule und der Franziskusschule. Das verstand sich von selbst: Zu Mittag gab’s Muure Jubbel aus der Bürgerklause, gratis serviert als altes Soetelsches Leibgericht: Möhren und Kartoffeln durcheinander und auf Wunsch mit einem Mettwürstchen. off