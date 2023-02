Auszeichnung in Viersen Ritterschlag für Dirk Mangold

Sein Vorgänger Ulrich Dahm (ebenfalls Roahser Jonges) hielt auf ihn die Laudatio. „Es ist für mich eine besondere Ehre, diese tolle Auszeichnung zu bekommen. Ich bekomme etwas zurück, was ich dem Karneval all die Jahre gegeben habe“, sagte Dirk Mangold sichtlich gerührt. Vor fünf Jahren war der 60-Jährige selbst Prinz und begleitet jetzt das elfte Prinzenpaar. Der Friseurmeister seit 1985 sagte einmal (in seinem Betrieb wurde so mancher Kopf der Prinzessinnen frisiert): „Der liebe Gott weiß alles, der Friseur weiß mehr.“