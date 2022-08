Einschulung in Niederkrüchten : Neues Projekt motiviert Kinder für die Grundschule

Einschulung in Niederkrüchten

Niederkrüchten Um Kita-Kinder auf die erste Klasse vorzubereiten, gibt es in Niederkrüchten ein 2021 gestartetes Projekt. Dazu haben sich der Kreissportbund Viersen, der SC Niederkrüchten, die Schule am Lütterbach sowie die Kitas Sternschnuppe, St. Bartholomäus, Sausewind und Pusteblume zusammengeschlossen.

Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist für viele Kinder ein großer Schritt. Um sie darauf vorzubereiten, haben sich 2021 der Kreissportbund Viersen, der SC Niederkrüchten, die Schule am Lütterbach sowie die Kitas Sternschnuppe, St. Bartholomäus, Sausewind und Pusteblume zusammengeschlossen. So wurden die angehenden Schulkinder der Alt-Niederkrüchtener Kitas im Laufe des vergangenen Kindergartenjahres unter dem Motto „Ein Schulranzen voller Spiele“ mit neuen Mitmach-Aktionen überrascht. Mit ihren Erzieherinnen und einer Übungsleiterin machten sie etwa Ausflüge, Bewegungsspiele zur Förderung sozialer Kompetenzen oder starteten beim „Lütterbach-Lauf“. Dabei einbezogen wurden auch die Grundschüler, sodass sich die Kinder kennenlernen konnten.