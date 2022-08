Spende für Schwalmtaler : 100 Bäume suchen Besitzer

Schwalmtal Wer schon immer einmal gratis einen Baum haben wollte, der sollte sich bei einer Aktion der Bündnisgrünen in Schwalmtal beteiligen: Sie verschenken nämlich noch 50 Obstbäume.

Wer schon immer einmal einen Baum haben wollte, der sollte sich bei einer Aktion der Bündnisgrünen in Schwalmtal beteiligen: Sie verschenken nämlich noch 50 Obstbäume. Nach dem ersten Aufruf in den sozialen Netzwerken seien für die ursprünglich 100 Bäume neue Besitzer gefunden worden, sagt Schwalmtals Grünen-Sprecherin Birgit Mestmäcker . Überwiegend Privatleute seien bisher dem Aufruf gefolgt.

Möglich wurde diese Aktion durch die großzügige Unterstützung des Büros für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung von Andreas Hermanns, sachkundiger Bürger bei den Grünen. Der Unternehmer spendet insgesamt hundert Bäume: 50 Apfelbäume, 30 Kirschbäume sowie jeweils zehn Birnen- und zehn Pflaumenbäume; diese warten nun auf ein neues Zuhause. Pro Bewerber stehen maximal zwei Bäume zur Verfügung. „Aussuchen kann man sich die Obst-Art, ob Apfel oder Kirsche, nicht aber die Sorte“, erläutert Mestmäcker. Ausdrücklich richtet sich die Aktion nicht nur an Privatleute, sondern auch an Bildungseinrichtungen für Kinder wie Schulen und Kindertagesstätte.

Jeder, der einen Baum pflanzt, leiste damit einen sehr guten Beitrag, um die Umwelt zu unterstützen, erklären die Schwalmtaler Grünen: Pro Tag bindet ein Laubbaum circa 13 bis 18 Kilogramm des Klimakillers CO 2 und produziert dabei zehn bis 13 Kilogramm Sauerstoff. Das heißt: Pro Jahr sorgt ein einziger Baum für die Atemluft von zehn bis 20 Menschen. Bezogen auf die 100 neuen Bäume für Schwalmtal heißt das: Sobald sie ausgewachsen sind, werden sie Sauerstoff für etwa 1000 Menschen produzieren und dabei täglich rund eine Tonne CO 2 binden.

Und wie kann man an einen Baum kommen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@landschaftsplaner.com mit folgenden Angaben: Name und Kontaktdaten, der zukünftige Standort (Wo in Schwalmtal werden Sie den Baum/die Bäume pflanzen?), die gewünschte Art (möglichst Alternativen nennen, falls die gewünschte Baumart bereits nicht mehr vorhanden ist).