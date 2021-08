Schwalmtal/Brüggen : Franz Rosenberger erhält eine Ausnahme-Auszeichnung

Es ist eine Ausnahme Auszeichnung, über die sich der 78-jährige Franz Rosenberger, ehemaliger Bezirksbundesmeister des Bezirks Schwalmtal/Brüggen, jetzt freuen konnte. Doch es ist nicht nur ein Orden für ihn allein.

Der 78-jährige, der auch den Ritterschlag vom Heiligen Sebastian in Europa erhalten hat, gehörte dem Bezirksvorstand Schwalmtal/Brüggen 50 Jahre lang an, davon 20 Jahre als Bezirks-Bundesmeister sowie 47 Jahre dem Diözesanverband, davon zuletzt zehn Jahre als stellvertretender Diözesanbundesmeister. Er sammelte Fotos von Kaiser-, Königs- und Ministerbögen – mit prächtigen Kronen und bunten Röschen. Bruderschaften aus dem Bezirk Schwalmtal-Brüggen konnten sein Album ausleihen. Langeweile erwartet ihn nicht: Er ist Sprecher der Schönauer, für die er jedes Jahr die Hedwig-Kirmes in Schellerbaum organisiert. „Ich habe immer etwas bei einem 900 Quadratmeter großen Garten zu tun und ich schaue nach dem Ehrenmal im End, dass es in Ordnung bleibt“, erzählt er. Er gehört außerdem zur Aufgelegt-Mannschaft Altersklasse in Schellerbaum.