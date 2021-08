Brauchtum in Viersen : Bruderschaft ehrt Mitglieder und sammelt Spenden

Brauchtum in Viersen

Zahlreiche langjährige und verdiente Mitglieder der St.-Hubertus-Bruderschaft erhielten an den Schützentagen Auszeichnungen. Foto: Bruderschaft Foto: St.-Hubertus-Schützen Oberbeberich

Viersen Die St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich hat bei ihren Schützentagen zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet. Darüber hinaus organisierten die Schützen Aktionen, um Geld für die Fluthilfe zu sammeln.

Mit Unterstützung von Vize-Präsident Stefan Lilienweiß und der stellvertretenden Bezirksbundesmeisterin Claudia Küsters verlieh Hans-Willi Pergens dann in seiner Eigenschaft als stellvertretender Diözesanbundesmeister und Bundes-Präsidiumsmitglied dem Schützenbruder Theo Lennertz das Schulterband zum St.-Sebatianus-Ehrenkreuz. Klaus Böken bekam das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz. André Gormanns erhielt den Hohen Bruderschaftsorden, Lisa Mertens die Frauenbrosche in Silber sowie Peter Mertens und Christian Bockers den Silbernen Verdienstorden.

Die Bruderschaft hatte pandemiegerecht insgesamt drei Tage lang ihre Schützentage abgehalten. Erstmals seit über eineinhalb Jahren zogen in Viersen und Umgebung Schützen mit klingendem Spiel durch die Straßen. Die Bruderschaft nutzte die Schützentage aber auch, um für die Fluthilfe zu sammeln. „Viele Schützenfamilien in den betroffenen Gebieten haben Schlimmes erlebt und ihr Hab und Gut in den Fluten verloren. Wir sind bei dem Starkregen im Juli glimpflich davon gekommen. Da gehört es sich, zu helfen“, sagt Hubertus-Präsident Hans-Willi Pergens.