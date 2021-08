Chormusik in Brüggen : Borner Sänger proben für Open-Air-Messe

Die 40 Mitglieder des Kiechenchores Cäcilia proben für ihren großen Auftritt am 29. August. RP-Foto: J. Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Endlich wieder singen: Darauf freuen sich die Mitglieder des Kirchenchores Cäcilia Born. Am Sonntag, 29. August, gibt es für sie einen nicht alltäglichen Auftritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Die 40 Mitglieder des Kirchenchores Cäcilia Born 1816 freuen sich: Sie dürfen wieder singen. Zwar corona-konform mit Abstand voneinander und im Freien, aber das ist für sie immer noch besser als gar nicht singen zu können.

Die vergangenen 16 Monate waren hart, erinnert sich Heinz Arno Mundfortz, Vorsitzender des Chores. „Wir haben uns, als es erlaubt war, ein paar Mal in der Kirche getroffen, um zu singen“, erzählt er. Aber das erwies sich als schwierig: Chorleiter Volker Mertens stand vorne am Altar, die Chormitglieder waren weit verteilt im Raum, die Männer weit hinten platziert, so dass sie ihren Chorleiter kaum noch hören konnten. Was außerdem fehlte, war der akustische Kontakt zum Nebenmann.

Aber: „Seit ein paar Wochen können wir wieder draußen proben“, sagt Mundfortz erleichtert. Und das ist gut so. Denn es steht eine Open-Air-Messe an, die der Chor musikalisch mitgestalten wird. Am Sonntag, 29. August, 10 Uhr, werden vor der katholischen Kirche in Born der Altar und Stühle aufgestellt sein, die Lautsprecher-Anlage wird bereit stehen und der Chor wird aus der Irischen Messe singen. Einen aktuellen Anlass gibt es dafür nicht, außer einen Grund: „Wir wollten einfach mal wieder singen“, so Mundfortz. Denn: „Wir singen gerne, das macht Spaß und ist gesund.“

Nicht zu reden von der Bedeutung der sozialen Kontakte. Diese fielen während der vergangenen Monate weg. Mundfortz versuchte dennoch, den Chor zusammenzuhalten, wie er es ausdrückt. Er dachte an die Geburtstage der Chormitglieder, er verschickte „Wasserstandsmeldungen“, also Informationen darüber, wie es weitergehe. Zu Nikolaus 2020 dachte er sich etwas Besonderes aus: Er gab beim Bäcker einen essbaren Notenschlüssel aus Weckmann-Teig in Auftrag – für jedes Chormitglied einen. Der gesamte Vorstand fuhr herum und verteilte das süße Backwerk – sehr zur Freude der Sänger.

Onlineproben seien für den Chor kein Thema gewesen, erklärt der Vorsitzende. Das liege nicht zuletzt an der Altersstruktur. Die ist breit gefächert und reicht von weniger als 40 bis 83 Jahre.

Das Repertoire des Kirchenchores Cäcilia hat sich in den vergangenen Jahren erweitert. Zu den klassischen Messen sind moderne hinzugekommen. Beim traditionellen Singen am Borner See, das wegen der Corona-Pandemie auch ausfallen musste, kombinierte der Chor Lieder von Abba oder Udo Jürgens mit Volksmusik.