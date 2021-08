Süchtelner Höhen : Neuer Marienbildstock feierlich eingesegnet

Viersen-Süchteln Pfarrer Michael Schlößer, Leiter der GdG St. Clemens Süchteln, hat jetzt am Waldhof zu Süchteln einen neu errichteten Marienbildstock mit Gedenktafel feierlich eingesegnet.

Unter Anteilnahme des Süchtelner Ortsbürgermeisters Wolfgang Genenger , einer Abordnung der Euraristischen Ehrengarde, Vertretern der Malteser und der örtlichen Schützenbruderschaften St. Sebastianus und St. Marien sowie zahlreicher Pfarrmitglieder wurde der Bildstock gesegnet, damit er denen zum Segen werde, die an ihm vorübergehen, an ihm verweilen oder ein Gebet sprechen. Den Bildstock hatte die Familie Walter und Marion Bors , zum Gedenken und aus Dankbarkeit gegenüber dem ehemaligen Pfarrer von Süchteln, Heinrich Dapper , errichtet.

Dapper war 1940 zum Priester geweiht worden und seit 1965 an St. Clemens tätig. „Seine dem Menschen zugewandte Art und seine Bodenständigkeit trugen zu seinem Ansehen und zu seiner Beliebtheit bei“, berichtete Marion Bors. Jedes Jahr organisierte Dapper für Familien der Pfarrei einen Ferienaufenthalt in Neggerndorf im Salzburger Land. 1981 stürzte er bei einer gemeinsamen Wanderung vom Unteren zum Oberen Rotgüldensee ab, einige Wochen später wurde seine Leiche in einem Wasserfall gefunden.