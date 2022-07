Brauchtum in Mönchengladbach : Prächtige Venner Parade mit fast 600 Schützen

Bei der Königsparade vor der Venner Kirche waren am Sonntag auch Blumenhörner zu sehen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Die St. Josef Bruderschaft feierte am Wochenende ein Schützenfest mit einem der längsten Züge der Stadt. Da geriet die Parade zum Spektakel.

„Boah, wat ist dat schön!“ Pfarrer Horst Straßburger kam zu Beginn des sonntäglichen Festgottesdienstes zur Venner Kirmes aus dem Staunen nicht heraus und blickte voller Freude in das vollbesetzte Kirchenschiff der Pfarrkirche St. Maria Empfängnis. „Es ist Kirmes im Dorf. Die Musik kommt und das Herz geht auf“, so die Erklärung und auch Begrüßung des Präse der St. Josef Bruderschaft an die Schützen und Pfarrmitglieder.

Seine Predigt drehte sich um Begegnungen, und er nutzte dabei als Leitgedanken die Worte des jüdischen Philosophen Martin Buber, der sagte: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn wir aufhören, uns zu begegnen, ist es, als hörten wir auf zu atmen.“ Straßburgers Resümee: „Wir brauchen Begegnungen und wir brauchen Kontakte.“ Zum ersten Mal sang und spielte der Rhythmuschor Waldhausen in der Venner Kirche.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde einer der längsten Züge der Stadt präsentiert. Präsident Jürgen Zimmermanns und Bezirksbundesmeister Horst Thoren kündigten die Parade der Schützen mit der Hoffnung an: „Nach drei Jahren wieder ein Spektakel.“ Gäste der Venner waren unter anderem Oberbürgermeister Felix Heinrichs und der stellvertretende Bundesschützenmeister Wolfgang Genenger. Genenger hatte in der Vorwoche dem langjährigen Brudermeister der Venner Trier-Pilger, stellvertretenden Kassierer und Bindeglied zwischen Bruderschaft und Kirche, Herbert Hennekes, den St. Sebastianus Ehrenschild für dessen besonderen Verdienste verliehen.

Die Meldung von General Ralf Rieger zum Abmarsch der Schützen zur Parade ging an den Präses, der selbst vor 27 Jahren Schützenkönig in Bettrath gewesen ist. Mit „bestens“ beantwortete der General die Fragen Straßburgers nach der Stimmung bei den Schützen und nach der Verpflegung derselben. Der bisherige General Werner Zons ist nach 33 Jahren zu Pferd zum Generalfeldmarschall „zu Fuß“ ernannt worden.

Fast 600 Schützen zogen zweimal an den vielen Besuchern und 140 Ehrengästen an der Paradestraße vor der Kirche vorbei; unterstützt von drei Trommlercorps und drei Blaskapellen. Dies alles zu Ehren von König Burkhard Hofer und seinen Ministern Torsten Skorzus und Alexander Suckow. Genau wie bei Jungkönig Lars Reinhard mit seinen Rittern Kai Reinhard und Marcel Reinhard sowie Schülerprinz Paul Joeris mit seinen Rittern Simon Roßbach und Moritz Backer. König Horst Hofer wird übrigens im September als Bewerber für den Bezirkskönig antreten.