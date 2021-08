Spende in Viersen : Bürgerstiftung unterstützt Kinderschutzbund

Spende in Viersen

Viersen Die Spende soll unter anderem in die Ausbildung der Ehrenamtler für das Kinder- und Jugendtelefon fließen. Im September startet sie wieder, Interessierte können sich noch beim Kinderschutzbund melden.

Die Bürgerstiftung der Sparkasse Viersen hat 3546 Euro an den Kinderschutzbund Viersen gespendet. Stefan Vander , Vorsitzender der Bürgerstiftung, besuchte nun den Kinderschutzbund, um sich über dessen Arbeit zu informieren.

Birgitta Föhr vom Team-Vorstand des Kinderschutzbunds dankte ihm für die Spende. Das Geld solle zur Unterstützung der Finanzierung für die Ausbildung am Kinder- und Jugendtelefon sowie am Elterntelefon dienen, erläuterte sie. „Die Berater werden geschult für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, um ihnen bei ihren Sorgen und Nöten zu helfen und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.“

In diesem Jahr startet im September eine neue Ausbildung für das Kinder- und Jugendtelefon. Wer noch Interesse hat, kann sich zeitnah beim Kinderschutzbund melden. Telefonisch unter 02162 21798 oder per E-Mail an: dksb.viersen@web.de.