Förderung in Viersen : Kita Heidweg freut sich über viele Spenden

Viersen Nicht nur eine neue Ballspielmatte und Fußballtore gab es für die Süchtelner Kita. Unternehmen und Vereine unterstützen die Einrichtung.

Die Kinder des Bewegungskindergartens Heidweg haben nun noch mehr Möglichkeiten, sich auszuprobieren: Dank Spenden der Sparkasse Krefeld und der Volksbank Viersen konnten im Kita-Gelände ein Außentrampolin und neue Fußballtore aufgestellt werden. Der Förderverein der städtischen Einrichtung, der die pädagogische Arbeit des Kita-Teams um Leiterin Claudia Jansen auch finanziell unterstützt, freut sich über einige weitere Spenden: So sorgte etwa eine Spende des Inner-Wheel-Club Viersen-Schwalm-Nette dafür, dass Mädchen und Jungen an dem Präventionsprojekt des Sozialdienstes katholischer Frauen in Viersen „Kinder stärken schafft Kinderstärke“, zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch, teilnehmen können. Neue Bücher und Kamishibais – Erzähltheater aus Papier – für die einrichtungsinterne Bücherei gab es auch. Unterstützung und Beratung fand der Förderverein dabei über den neuen Buchhandel „Frau Eule“ von Joanna Wintgen in Süchteln. So konnte die Kita-Bücherei mit modernen und aktuellen Büchern ausgestattet werden. Seit vielen Jahren bietet der Kindergarten den Kindern auch die Möglichkeit, sich wöchentlich ein Buch auszuleihen. Außerdem wurde für die Nestgruppe ein gemütlicher Rückzugsbereich eingerichtet. Auch viele Unternehmen wie Baustoffe Schnäbler, Prangenberg und Zaum oder Sanitätshaus Jarkowsky haben mit ihren Beiträgen das Kindergartenleben gestärkt.