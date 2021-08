Lesung in Niederkrüchten : Willi Achten liest aus Familienroman „Die wir liebten“

Niederküchten Am Freitag, 20. August, kehrt der Schriftsteller Willi Achten für eine Lesung in seinen Geburtsort zurück. Er stellt seinen 2020 erschienenen Roman „Die wir liebten“ vor.

Achten, Jahrgang 1958, wurde in Mönchengladbach geboren. Er wuchs in Niederkrüchten-Elmpt auf, besuchte das St.-Wolfhelm-Gymnasium in Schwalmtal-Waldniel, studierte Germanistik und Sonderpädagogik. Heute lebt der verheiratete Vater zweier Söhne im niederländischen Vlaas bei Aachen. Seit den frühen 1990er Jahren arbeitet er als Schriftsteller und als Lehrer in Aachen. Für seinen 1999 veröffentlichten Roman „Ameisensommer“ wurde Willi Achten ausgezeichnet etwa mit dem „Diotima Literaturpreis“ und dem Dormagener Federkiel. busch-/Foto: Lachmann