Interview mit Venlo-Trainer Robert Maaskant : „Wir zweifeln nicht an der Qualität der Spieler“

„Wir zweifeln nicht an der Qualität der Spieler“

Fußball Der Trainer des niederländischen Erstligisten VVV Venlo erklärt, warum er trotz der aktuellen Niederlagenserie weiter optimistisch ist.

Erstmals seit der Rückkehr in die Ehrendivision steht VVV Venlo auf einem Abstiegsrang. Auch wenn erst ein Drittel der Saison absolviert ist und der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen gerade mal einen Punkt beträgt, ist der Befund klar: Die Grenzstädter stecken im Abstiegskampf – insbesondere weil nach einem guten Saisonbeginn zuletzt sechs Spiele in Folge verloren wurden. Im Gegensatz zu den beiden vergangenen Jahren stehen in der Startelf mehr Neuzugänge als bewährte Kräfte. Und auf der Trainerbank sitzt mit Robert Maaskant auch ein neues Gesicht. RP-Mitarbeiter Andre Piel sprach mit dem Nachfolger von Erfolgstrainer Maurice Steijn über die aktuelle Situation und die Möglichkeiten, aus der Misere herauszukommen.