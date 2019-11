Reitsport : Standortbestimmung für Reit-Talente in Lobberich

Foto: Paul Offermanns Liam Broich ist in Lobberich am Start (Archivfoto).

Reitsport Der Reit- und Fahrverein Lobberich richtet am 9. und 10. November zum 15. Mal die Nettetal-Junior-Open in der Reithalle an der Lüthemühle Lindenallee aus.

So lange besteht auch die große Reithalle, in der dieses besondere Event für die Springjunioren ausgetragen wird. Die Geschwister Broich vom RV Kaldenkirchen gehören erneut zu den Teilnehmern. Sie sind sogar zu dritt vertreten. An den Start gehen Dylan (19), Liam (16) sowie nun auch ihr jüngster Bruder, der zehnjährige Tyler, in zwei Nachwuchsprüfungen.

Vergangenes Jahr war Liam Broich als Ponyreiter einer der erfolgreichsten Reiter der Junior-Open. Für ihn ist Lobberich eine gute Standortbestimmung, weil er die Woche darauf bei den Stuttgart German-Masters die internationale Pony-Tour bestreitet. Und Liam Broich konzentriert sich auf das Hallenchampionat der Ponyreiter in Aachen (5. bis 8. Dezember), wo er zudem an der Sichtung zum HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter teilnimmt. „Dieses etablierte Event gilt als eine der Vorbereitungsveranstaltungen für die Junioren und Jungen Reiter des Rheinlandes für das bundesweite Aachen ‚Youngstars‘ auf dem CHIO-Gelände, der Jahresabschlussveranstaltung für alle bundesweiten Junioren und Jungen Reiter“, sagt Lobberichs Vorsitzender Frank Heublein. Da bietet sich Lobberich für eine Generalprobe geradezu an mit 570 Starts und 250 Teilnehmern in Springen von der Klasse E bis schweren Klasse S*.