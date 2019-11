Teamvergleich : Schnelle Außen gegen kompakte Abwehr

Umkämpftes Derby in der Handball-Oberliga: Am Sonntag spielen der TV Lobberich und Borussia Mönchengladbach wieder um Punkte. Foto: Theo Titz

In der Handball-Oberliga treffen Lobberich und Borussia aufeinander. Ein Blick auf die einzelnen Mannschaftsteile.

Am Sonntag steht in der Oberliga das Derby zwischen dem TV Lobberich und Borussia Mönchengladbach an. Die beiden Teams belegen momentan die Plätze fünf und sechs, wobei Lobberich 8:4 Punkte aufweist und die Borussia 7:5. Die Hausherren wussten bislang durchaus zu überraschen, während es für die Gäste wohl eher das Minimum von dem ist, was sie erreichen wollten. Vor der Begegnung beleuchtet die RP die verschiedenen Mannschaftsteile beider Teams.