Fußball-Bezirksliga : Krezic will sein starkes Vorjahr toppen

Fußball Der Angreifer überzeugt beim 1. FC Viersen bislang mit acht Toren und fünf Assists. Nun trifft er in der Bezirksliga auf seinen Ex-Klub SV Vorst.

„Nachdem ich nach Deutschland gezogen bin, war Vorst mein erster Verein“, erklärt der Bosnier mit kroatischer Staatsbürgerschaft, der seine Heimat 2016 verließ. „Ich bin den Leuten dort für alles sehr dankbar.“ Und diese Dankbarkeit zahlte er zurück: Mit 26 Toren und 14 Vorlagen in 25 Spielen hatte Krezic maßgeblichen Anteil daran, dass der SVV als Meister der Kreisliga A aufstieg und in dieser Saison in der gleichen Liga an den Start geht wie sein neuer Klub. Für die erste Spielzeit im neuen Dress hat er sich aber noch mehr vorgenommen: „Ich möchte ein doppelt so guter Spieler sein wie im vergangenen Jahr.“