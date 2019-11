Fußball-Bezirksliga : Jüchen ist trotz Umbruch und Verletzungspech in der Spur

Der Fußball-Bezirksligist hat seit der Vorbereitung mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen, ist nach einem Stotterstart aber dank einer Siegesserie auf den dritten Tabellenplatz geklettert.

„Wir sind bisher mit den vielen Verletzungen doch recht arg gebeutelt worden. Im Grunde genommen fehlte mir an jedem Spieltag eine komplette Elf. Davon zählt die Hälfte zu den Langzeitverletzten, die andere Hälfte hat sich in den Spielen zuvor einige Blessuren eingehandelt, die einen Einsatz unmöglich machten. Doch dafür haben die Nachrücker, unter denen auch zahlreiche Spieler in ihrem ersten Seniorenjahr sind, ihre Sache hervorragend gemacht. Auch die zu Beginn unfitte Odenkirchener Fraktion hat den Rückstand aufgeholt. Dass wir jetzt eine homogene Einheit bilden, zeigt ja auch der Saisonverlauf“, erklärt Winkens.

Ob er dann in der Winterpause nachlegen wird, beantwortete der Coach: „Wir haben noch fünf wichtige Spiele bis zur Pause und wollen, wenn möglich, oben dran bleiben. Dann hoffe ich, dass so wichtige Spieler wie Konstantine Jamarishvili oder Jochen Schumacher so schnell wie möglich wieder zurückkehren und wir gesund in den Rest der Saison gehen können. Vielleicht gibt der Markt schon im Vorgriff auf die neue Spielzeit was her, dann werden wir sicherlich tätig.“ Für Winkens wird sich der Vierkampf an der Spitze bis zum Ende hinziehen. Und wenn dann wieder alle Mann an Bord sind, wird Jüchen ein gewichtiges Wörtchen in der Meister-Frage mitreden.