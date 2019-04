Taekwondo : KSG-Talente überzeugen in Venlo

Viersen Beim Zweikampfturnier in der niederländischen Grenzstadt räumten die Teilnehmer aus Dülken zahlreiche Platzierungen auf dem Siegertreppchen ab.

(ben-) Der Ausflug von dreizehn Nachwuchs-Taekwondoka aus den Reihen der KSG Oh Do Kwan Dülken samt ihrer Trainer Mareike Kibeti und Nik Fuchs zum Zweikampf-Turnier nach Venlo in den Niederlanden hat sich gelohnt. Sie brachten zahlreiche Medaille mit nach Hause.

„Ich bin sehr erfreut über den Turniererfolg meiner Schüler. Das ist förderlich für die Motivation im Trainingsalltag“, meinte Thomas Schneider in seiner Funktion als Vorsitzender der KSG Oh Do Kwan Dülken. Insgesamt waren 120 Teilnehmer am Start, bis auf die Sportler aus Dülken alle aus neun niederländischen Vereinen. Angefeuert von Teammitgliedern und Eltern trumpften die KSG-Talente teils groß auf. Als Belohnung nahmen sie Medaillen sowie Urkunden mit nach Hause. Erste Plätze belegten Jan van Helden (12 Jahre, 1. Kup), Amina Eliktissadi (10 Jahre, 2. Kup), Valentin Schraut (9 Jahre, 7. Kup), Can Resul Karakas (7 Jahre, 5. Kup) und Nick Spiess (13 Jahre, 2. Kup). Silbermedaillen gab es für Ahmad Tabarov (zweimal Platz zwei, 6 Jahre, 8. Kup), Nils Lousberg (12 Jahre, 1. Kup), Ilias Eliktissadi (zwemal Platz zwei, 13 Jahre, 1.Kup) und Cem Hasan Karakas (10 Jahre, 5.Kup). Über dritte Plätze freuten sich Leonie Dudas (10 Jahre, 3. Kup) und Fabian Spiess (12 Jahre, 2. Kup). Darüber hinaus holten Xenja Beshan (12 Jahre, 1. Kup) und Dean Kirsch (8 Jahre (6. Kup) guten Platzierungen innerhalb ihrer Leistungsgruppen.