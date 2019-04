Taekwondo : Nettetalerin erkämpft ihre nächste internationale Medaille

Agadir/Nettetal Taekwondoka Madeline Folgmann gewann beim President’s Cup in Agadir Bronze. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf die WM in Manchester.

Das Turnier war das letzte vor den wichtigen Weltmeisterschaften im Manchester. Ab jetzt beginnt die Vorbereitung, in den letzten Wochen will die Sportstudentin noch mal ihre ganze Konzentration auf die WM vom 15. bis zum 19. Mai richten. „Dort will ich mit den besten Voraussetzungen auf die Matte gehen, um diesem Turnier mit meinem Können den Stempel aufzudrücken“, erklärte Folgmann. In der Vorbereitung auf die WM reist sie noch einmal in der Woche vor Ostern in ein Trainingslager nach Manchester. „Zudem werden wir im Verein richtig Gas geben und die letzten Turniere aufarbeiten. Wir freuen uns auf den Saisonhöhepunkt“, sagte ihr Trainer Björn Pistel.