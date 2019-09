Leichtathletik : Läufer des OSC Waldniel bei NEW-Serie auf Platz eins

Mit seinem ersten Platz beim 17. NEW-Volksbadlauf machte OSC-Läufer Robin Borghans auch den Seriensieg perfekt.

Robin Borghans, der in letzter Zeit immer schneller wurde, gewann am Volksbad eindrucksvoll in 32:41 Minuten und ließ dabei den amtierenden 10-000-Meter-Meister von NRW, Habtom Tedros von der TG Neuss (32:50), hinter sich. Zuvor hatte Borghans den Rah(s)er Run der LG Viersen gewonnen und beim Erkelenzer Citylauf Platz zwei geholt. Der Waldnieler freute sich über die Serien-Siegprämie in Höhe von 300 Euro. Seine Vereinskollegin Silke Bommes, die die Tageswertung bei den über 45-Jährigen in 43:39 Minuten gewann, schaffte in der Serienwertung der Frauen den zweiten Platz und bekam immerhin dafür auch noch 200 Euro Siegprämie. Der OSC Waldniel feierte noch weitere erste Plätze im Fünf-Kilometer-Rennen durch den U20-Jugendsieger Fabio Faulhaber mit 17:38 Minuten, durch den M40-Sieger Daniel Schmitz in 19:11 und durch die U14-Jugendsiegerin Hanna Jochum in 21:48 Minuten.