Leichtathletik : Erneuertes Stadion macht viel Eindruck

Start zum 800-Meter-Lauf beim Blockmehrkampf der Region Mitte im modernisierten Stadion am Hohen Busch. Als Ausrichter überzeugte die LG Viersen. Foto: Paul Offermanns

Auf der modernisierten Leichtathletik-Anlage am Hohen Busch richtete die LG Viersen erstmals eine Meisterschaft der Region Mitte für Nachwuchsmehrkämpfer aus. Dafür gab es viel Lob, weitere Veranstaltungen werden künftig folgen.

Erst am Freitag war das modernisierte Stadion am Hohen Busch mit einer Eröffnungsfeier offiziell seiner Bestimmung übergeben worden, am Sonntag stand dann schon einer Premiere auf dem Programm. In Gestalt der Blockmeisterschaften der Leichtathletik-Region Mitte für die männliche und weiblichen Jugend U16/14 richtete die LG Viersen dort erstmals eine Veranstaltung auf Verbandsebene aus. Das Stadion empfahl sich für weitere Veranstaltungen, auch weil die LG ihre Erfahrungen als Ausrichter etlicher Großveranstaltungen gewinnbringend einbrachte.

Von Aktiven, Kampfrichtern und Vertreter der Region Mitte erhielt die LGV nebst fachkundigen Helfern viel Dank für die hervorragende Organisation. „Es läuft“, sagte Elmar Orta, Vorsitzender der LG Viersen, ganz entspannt. Bei der LGV gibt es auch schon Überlegungen für die Zukunft, zum Beispiel für das 2022, wenn der Verein 75 Jahre alt wird. „Dann übernehmen wir eine Nordrheinmeisterschaft, welche das wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest“, erklärte Orta. Was noch fehlt für höhere Aufgaben ist etwa eine Stabhochsprunganlage. „Da laufen schon Gespräche“, wusste Orta zu berichten.

Info Als nächstes steht das Kleine Bergfest an Bergfest Das Kleine Bergfest des ASV Süchteln ist am Sonntag, 22. September, die nächste Leichtathletik-Veranstaltung in Viersen. Los geht’s um 11 Uhr im Sportpark Süchtelner Höhen. KiLa-Cup Das Kleine Bergfest ist die fünfte und letzte Veranstaltung des KiLa-Cups und damit auch das Finale.

Joachim Broch, Vorsitzender der Region Mitte, war sehr begeistert: „Das Stadion ist toll geworden. Was die Sportanlage besonders auszeichnet, ist die bereits vorhandene Tribüne. Die LG Viersen kann alle Regionsmeisterschaften hier austragen, aber auch eine NRW-Staffelmeisterschaft. Auch Nordrheinmeisterschaften sind möglich, bis auf Männer und Frauen, bei denen ein Wettbewerb gegebenenfalls außerhalb des Stadions stattfinden müsste.“ Zum ersten Mal standen im Stadion Hoher Busch nebeneinander Diskus- und Speerwurfwettbewerbe auf dem Plan. Der Ballwurf musste daher auf einen Nebenplatz ausgelagert werden.

Schon beim Einwerfen der Athleten gegen 10 Uhr war gleich zu hören, warum sich die freiwilligen LGV-Helfer am Freitag und Samstag etliche Stunden damit beschäftigt hatten, den Wurfkäfig aufzubauen. Schon bald vernahm der Zuschauer ein metallisches Knallen, als der erste Diskus am Gestänge und im Netz hängen blieb. Die Wettkämpfe liefen reibungslos ab. „Der aufgestellte Rahmenterminplan war so optimal, dass Wettkämpfe vorgezogen wurden und der Wettkampf insgesamt eine Stunde schneller zu Ende war, als ursprünglich geplant“, sagt Helge Heining von der LGV, der im Wettkampfbüro aktiv war.