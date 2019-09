Frauen-Fußball : Nettetaler Frauen schlagen Moers II auf eigenem Platz

Während Nettetal in der Landesliga gewann, spielte Kaldenkirchen remis und Brüggen verlor.

Sieg, Unentschieden und Niederlage gab es am Wochenende für die heimischen Teams in der Fußball-Landesliga der Frauen. Niederrheinliga-Absteiger TuRa Brüggen kassierte die erste Saisonniederlage und unterlag bei Grün-Weiß Lankern mit 0:2 (0:1).

Schon in der fünften Minute geriet die Mannschaft von Trainer Wolfgang Maes in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel schlug der Gastgeber erneut zu und schickte Brüggen mit einer Niederlage vom Feld. „Trotz der Niederlage bin ich mit der gezeigten Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben erneut eine sehr junge Startelf auf das Feld geschickt und haben schmerzhaft erfahren, was uns noch fehlt. Während Lankern seine Chancen zu zwei Toren genutzt hat, haben wir unsere Chancen vergeben. Mit etwas Glück wäre in dieser Begegnung durchaus ein Unentschieden für uns möglich gewesen“, sagte Brüggens Trainer Wolfgang Maes.