Lokalsport: Dülkener FC kann heute Aufstieg perfekt machen

Viersen

Die Fußballer des Dülkener FC halten als Tabellenführer der Kreisliga A in Sachen Aufstieg alle Trümpfe in der Hand. Gewinnen sie heute Abend (20 Uhr) ihr letztes Nachholspiel beim SV St. Tönis, sind sie am Ziel ihrer Träume angekommen. Dann hätten sie bei zwei noch ausstehenden Partien sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Gellep. "Im Fußball ist schon viel passiert, wir müssen bis zum Schluss konzentriert sein", sagt DFC-Trainer Klaus Ernst. St. Tönis kämpft noch gegen den Abstieg und braucht unbedingt einen Sieg. Im Kader der Gastgeber stehen unter anderem die beiden ehemaligen Nettetaler Landesliga-Kicker Michael Killich und Tore Mertens. "Ich hoffe, dass viele Dülkener nach St. Tönis kommen, um uns zu unterstützen", betont Klaus Ernst.