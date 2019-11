Bogenschießen : Bogenschützin Rennett überzeugt auch international

Bogenschießen Annika Rennett ist zwar erst 15 Jahre alt. Doch die Waldnielerin – diesjährige Hallen-Meisterin des Deutschen Feldverbandes und des Deutschen Bogenverbandes – reist für ihren Sport bereits durch halb Europa. Zudem ist sie derzeit auf Erfolgskurs.

Am 8. Dezember steht nun für sie die Bezirksmeisterschaft in Bedburg Hau an, es folgt die Landesmeisterschaft am 25. Januar in Lindlar. Ihr Ziel ist es, sich für die Deutsche Meisterschaft vom 13. bis 15. März in Hof zu qualifizieren. Den nächsten internationalen Auftritt peilt sie danach bei der European-Indoor-Archery Championships in Lisburn/Nordirland an. „Ein weiteres lieb gewonnenes Betätigungsfeld ist für mich mittlerweile der Ligasport geworden“, sagt Rennett. Mit der Ersten Mannschaft des KSSK Krefeld tritt sie in der Rheinlandliga an und kämpft an vier Spieltagen um den Aufstieg in die Regionalliga West. Doch Rennett hat auch schon die Zweite Bundesliga im Auge.