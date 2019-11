Handball-Verbandsliga : TV Geistenbeck rettet sich in der letzten Minute

Handball-Verbandsliga Die Geistenbecker setzten sich 29:27 in Oberhausen durch.

Mit Glück und Geschick verteidigte der TV Geistenbeck seine blütenweiße, denn bei der HSG Rot-Weiß Oberhausen TV hatte er mehr Mühe als erwartet, drehte das Spiel nach einer schwachen Halbzeit noch und gewann letztlich knapp mit 29:27 (12:16). Der schwache Auftritt in den ersten 30 Minuten lag zumindest nicht an magelnder Unterstützung der Fans, denn immerhin reisten derer 100 mit nach Oberhausen. Im Angriff fehlte es an der Effektivität und die Abwehr war gegenüber der Vorwochen nur ein Schatten ihrer selbst. Besser wurde es erst nach dem Seitenwechsel, über den schnellen Ausgleich ging es dann in der 39. Minute mit der ersten Führung zum 19:18 bis hin zum 26:21, wo alles gelaufen zu sein schien. Doch die Gäste leisteten sich eine weitere Auszeit, kassierten erneut den Ausgleich und machten erst in der letzten Minute alles klar. „Zumindest das Ergebnis entschuldigt einiges, aber an den Fehlern müssen wir arbeiten“, so Trainer Thomas Laßeur.