Fußball : Personalprobleme machen Kellerkindern der A-Liga zu schaffen

Fußball Noch drei Spieltage stehen in der Kreisliga A in diesem Jahr noch an. Und derzeit sieht es so aus, dass mindestens ein oder zwei Mannschaften aus dem Grenzland auf einem Abstiegsplatz überwintern müssen.

Der Dülkener FC hat derzeit satte zwölf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und der Vorletzte Union Nettetal II auch schon sieben Zähler. Nur einen Zähler besser als Nettetal ist der Drittletzte Rhenania Hinsbeck. Also fürwahr keine rosigen Aussichten für das Trio, ein sportlich ruhiges Weihnachtsfest zu feiern. Und wie es der Spielplan so will, finden am Wochenende gleich drei Kellerduelle statt.

Mit Dülken auf einem Abstiegsplatz: Trainer Björn Kox. Foto: DFC

„Wir wollen aus den drei noch ausstehenden Spielen in diesem Jahr mindestens sechs Punkte holen“, sagt Hinsbecks Trainer Klaus Hammann vor dem Spiel gegen den Vorletzten Union Nettetal II. Nach den Gründen, warum die Hinsbecker sich wie in den vergangenen Jahren zur Weihnachtszeit in Abstiegsnöten befinden, geht Hammann nicht groß ein. „Wenn man zahlreiche Ausfälle – von Studenten und verletzten Spielern hat – und diese in der Kreisliga A mal eben nicht so kompensiert werden können, dann steht man eben in der Tabelle nicht dort, wo man eigentlich stehen müsste.“ Deshalb hofft Hammann allen voran auf die Rückrunde. Mit Joshua Holtschoppen (TIV Nettetal, zuvor SV Grefrath) und Melvin Riße (Fortuna Dilkrath), verstärkt sich Hinsbeck gleich nach dem Jahreswechsel mit zwei routinierten Spielern. Zudem sind Luca Hurtz und Max Groenke nach ihren Studienaufenthalten wieder zurück im Kader. „Klar ist, dass wir den Klassenerhalt schaffen wollen“, sagt Hammann.

Davon ist der Dülkener FC derzeit als Tabellenletzter mit gerade einmal vier Punkten aus 16 Spielen meilenweit entfernt. Nachdem der Verein zum Ende der Saison sage und schreibe 16 Leute verlor und diese irgendwie ersetzen musste, wusste der neue Trainer Björn Kox, dass ihn in Dülken ein kleines „Himmelfahrtskommando“ erwarten würde. „In dem neuen Kader hat fast keiner einmal zusammen gespielt“, sagt Kox. „Und wer schon einmal Fußball gespielt hat und vielleicht einmal eine Mannschaft trainiert hat, weiß, dass das wirklich keine leichte Aufgabe ist.“

Und wer Björn Kox kennt, weiß, dass er alles daran setzen wird, Dülken irgendwie ganz unten aus dem Keller zu holen. „Ich schaue in erster Linie nicht nur auf die vier Punkte, die wir bisher geholt haben“, sagt der DFC-Trainer. „Wichtiger ist, dass der Kader zusammenfindet und wir endlich einmal eine kleine Serie hinlegen können. Dann schauen wir weiter.“ Und wenn die ausgerechnet am Sonntag im Heimspiel gegen den Bezirksliga-Absteiger und Dritten VfB Uerdingen starten könnte, würde für die Dülkener Kicker „Weihnachten und Silvester“ auf einen Tag zusammen fallen. „Hinzu kommt, dass wir uns unbedingt bei unserem eigenen Hallenmasters im Januar auch gerne gut aus der Affäre ziehen wollen“, sagt Björn Kox.