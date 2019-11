Taekwondo : Ronken reist in guter Form zur Taekwondo-EM

Taekwondo Julia Ronken hat sich zum zweiten Mal nach 2017 für die Europameisterschaft qualifiziert. Die letzten Auftritte vor der EM in Dublin sollten ihr Selbstvertrauen geben.

Am Mittwoch macht sie sich gemeinsam mit der Deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg nach Dublin/Irland, wo sie bereits am Freitag in der olympischen Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm an den Start geht. Und die Form bei der 24-jährigen Masters-Studentin aus Helenbrunn ist gut: Bei den Israel Open holte sie zuletzt in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm die Silbermedaille. Bei diesem internationalen Weltranglisten-Turnier besiegte Ronken im Halbfinale Athina Evangelou aus Zypern mit 13:5 Punkten. Im Finale musste sie sich Despina Pilavaki, ebenfalls aus Zypern, in einem spannenden Kampf mit 8:10 Punkten geschlagen geben.