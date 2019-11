Tauchen : Ab ins tiefe Wasser

Tauchen Der Tauchverein Mönchengladbach erfreut sich derzeit großer Beliebheit, alleine bei den jüngsten Mitgliedern gibt es bereits eine Warteliste mit 20 Kindern. Und das Team will künftig seine Jugendarbeit noch forcieren.

Schnorcheln ist, wenn man es im Fernseher verfolgt, einfach schön. Blaues Wasser und faszinierende bunte Bilder. Es ist eine Variante zwischen Schwimmen und Tauchen, die man im Meer, in Seen und geeigneten Flüssen ausübt – jedoch vorher beim Training im Schwimmbad erlernt. Claudia Schmitz, Trainerin und zweite Vorsitzende des Tauchteams MG, erklärt, worauf es ankommt: „Die wichtigste Voraussetzung ist, dass die Neueinsteiger sicher schwimmen können, hier sind das Schwimmabzeichen in Silber und die Kraueltechnik wichtig. Angst vor tiefem Wasser sollte man nicht haben.“

Die Nachfrage in Mönchengladbach ist auf jeden Fall hoch. „Viele Eltern und Kinder melden sich bei uns, doch unsere Kapazitäten sind mangels Trainingszeiten stark eingeschränkt. Alleine bei den Jüngsten haben wir eine Warteliste von 20 Kindern. Wir müssen uns um Kooperationen mit anderen Vereinen bemühen“, sagt der erste Vorsitzende Thomas Walbeck. Claudia Schmitz ergänzt: „Für viele Kinder ist das Tauchen ein aufregendes Ereignis. Deshalb bietet nicht nur unser Tauchteam Kurse an, sondern auch einige Nachbarstädte, natürlich unter der Anleitung von gut ausgebildeten Trainern und Tauchlehrern.“

In den wärmeren Monaten geht es zu Tauchgängen nach draußen. Dafür vorgesehen sind die Baggerseen in Bösinghoven bei Meerbusch, der Adolfosee bei Ratheim oder der Blausteinsee bei Eschweiler; auch der See in Panheel/Niederlande oder das Grevelinger Meer sind Stationen, die vom Tauchteam besucht werden.