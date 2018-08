Abstieg für den GC Haus Bey

Duisburg/Nettetal Unter dem Strich konnte sich der GC Haus Bey in der dritthöchsten deutschen Spielklasse nicht behaupten. Am letzten Spieltag reichte es zum dritten Platz.

(AKo) Jetzt hat es die Herrenmannschaft des Golf Club Haus Bey doch erwischt. Die Mannschaft um Team-Captain Marc Deibert, die im vorigen Jahr sensationell in die dritthöchste deutsche Spielklasse – die Regionalliga West – aufgestiegen war, muss nach nur einer Saison zurück in die Oberliga. Am letzten Spieltag auf der schwierigen Golfanlage des GC Duisburg sorgte Haus Bey lange für Spannung, doch am Ende reichte es nicht für den Klassenerhalt.

Die Entscheidung musste also in den Vierern fallen. Auch dabei legten die Nettetaler zunächst sehr gut los. Die beiden Topspieler Tom Büschges und Vincent Koppitsch harmonierten sehr gut und spielten mit 75 Schlägen die beste Vierer-Runde im Turnier. Da jedoch alle Spieler aus den Einzeln auch in den Vierern an den Start gingen, machte sich der Kräfteverschleiß bei einigen Spielern bemerkbar, und sie brachten jeweils nur eine 81 ins Clubhaus. Am Ende lagen die Hinsbecker in der Tagesplatzierung zwar auf dem dritten Platz, doch das reichte nicht zum Klassenverbleib.