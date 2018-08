Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene im Golfclub Haus Bey in Hinsbeck

Hinsbeck Auf der Anlage zwischen den Hinsbecker Höhen und den Krickenbecker Seen können Anfänger und Fortgeschrittene spielen

Das Motto des Clubs lautet „Leidenschaft in Grün“: Es steht für Freizeiterlebnisse in herrlicher Natur und für eine sympathische Gemeinschaft Gleichgesinnter, die in familiärer Atmosphäre ihrem Golfsport nachgehen möchten. Die Anlage liegt in einem Landschaftsschutzgebiet zwischen den Hinsbecker Höhen und den Krickenbecker Seen und erstreckt sich um ein wunderschönes Baudenkmal des Mittelalters, das Schlösschen Haus Bey.