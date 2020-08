Spielplätze in Viersen : SPD beantragt Waldspielplatz für Viersen

Viersen Mehr als 80 herkömmliche Spielplätze gibt es in der Stadt Viersen. Die SPD würde aber gern einen Waldspielplatz einrichten lassen. Die Verwaltung soll ein Konzept dazu erarbeiten.

Geht es nach den Viersener Sozialdemokraten, gibt es bald in Viersen einen Waldspielplatz. Die SPD reichte einen Antrag ein, dass die Stadtverwaltung ein Konzept für einen Waldspielplatz erarbeiten soll. „In der heutigen Zeit ist unser städtisches Lebensumfeld perfekt durchorganisiert, verplant und verbaut. Jeder Ort, jeder Platz in der Stadt hat seine zugewiesene Funktion“, sagt Fraktionsmitglied Jens Krudewig. „So haben auch Kinder und Jugendliche ihren in der Stadt zugewiesen Raum.“ Sie bräuchten jedoch ihren Spielraum, wo sie sich austoben und sich abreagieren können. „Kinder und Jugendliche brauchen ,eigene’ Plätze, an die sie sich zurückziehen und an denen sie sich entfalten können“, so Krudewig.