Viersener Polizei ermittelt : Exhibitionist belästigt Frau

Die Polizei sucht weitere Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei sucht Zeugen, die am Abend oder in der Nacht zum Samstag einen schwarzgekleideten Mann am Schiricksweg oder an der Martin-Luther-Straße gesehen haben. Ein Unbekannter hatte sich einer Frau aus Viersen-Dülken im schwamverletztender Weise gezeigt.

Bereits in der Nacht zu Samstag hat sich ein bisher Unbekannter einer Frau aus Viersen-Dülken in schamverletzender Weise gezeigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich die Frau in ihrer Erdgeschosswohnung am Schiricksweg, als sie gegen 1 Uhr Geräusche auf dem Balkon hörte.

Als sie nachschaute, sah sie auf dem Balkon einen Mann, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau schrie, der Mann flüchtete in Richtung Martin-Luther-Straße.

Der Unbekannte ist etwa 25 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat mittelbraunes, kurzes Haar und trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarzen lange Hose.

(hb)