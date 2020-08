Vorfall in Niederkrüchten : Zigarettenautomat gesprengt

Vorfall in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die Polizei hofft nach der Flucht der Täter und der erfolglosen Fahndung auf Zeugenhinweise. Noch steht nicht fest, wie hoch die Beute der Unbekannten ist.

Unbekannte haben am Venekotenweg in Niederkrüchten am Dienstag gegen 4 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Als die Polizei eintraf, waren Zigarettenpackungen und Geld über die Straße verstreut, der Zigarettenautomat war zerstört. Die Täter waren geflohen.