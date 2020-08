Auseinandersetzung mit Ex-Freund der Lebensgefährtin : Im Streit Mann mit Beil verletzt

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag den Streit auf der Bachstraße beobachtet haben. Foto: dpa/Carsten Rehder

Viersen Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise von Zeugen des Streites am Sonntag an der Bachstraße. Ein 38-Jähriger wurde im Streit von dem 42-jährigen Ex-Freund der Lebensgefährtin verletzt.

(hb) Mit einem Beil ist ein 38-jähriger Viersener auf der Bachstraße attackiert worden. Am Sonntag gegen 14.50 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei dorthin gerufen. Eine Anwohnerin hatte den Mann gefunden, der verletzt auf der Straße lag, und den Notruf gewählt. Zuvor, so berichtete die Zeugin später, habe sie aus ihrer Wohnung gehört, wie sich zwei Menschen auf der Straße gestritten hätten. Der verletzte 38-jähriger Viersener berichtete von einer Auseinandersetzung mit dem 42-jährigen Ex-Freund seiner Lebensgefährtin, der Mann habe ihm mit einem Beil bedroht. Den Ex-Freund fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung und nahmen ihn vorläufig fest.