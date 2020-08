Immer wieder Probleme an Seen : FDP: Kreis soll Ideen für legale Badeseen entwickeln

Am Venekotensee in Niederkrüchten ist Baden verboten. Foto: Daniela Buschkamp

Kreis Viersen Außer am Strandbad am Heidweiher gibt es im Westkreis keine legale Möglichkeit, in einem See zu baden. Trotzdem sind die Seen an heißen Tagen überlaufen, es gibt Probleme mit Wildparkern und Müll. Die Kreis-FDP fordert Ideen für einen Badesee.

Die Kreisverwaltung soll sich Gedanken darüber machen, wie im Westkreis wieder mehr Bademöglichkeiten im Freien geschaffen werden können. Dies fordert Udo van Neer, FDP-Landratskandidat: „Die Untere Landschaftsbehörde sollte auf die Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten, Nettetal und Schwalmtal zugehen und gemeinsam nach Bademöglichkeiten suchen, die mit dem Naturschutz vereinbar sind.“ Badeverbote seien der falsche Weg. „Wir sollten die Natur nicht vor den Menschen wegschließen, sondern legale Bademöglichkeiten unter Aufsicht schaffen“, sagt van Neer.

An heißen Wochenenden in diesem Jahr waren etwa der Venekotensee in Niederkrüchten und der Dahmensee in Brüggen überfüllt. Am Venekotensee, an dem ein Badeverbot besteht, wäre vor rund zwei Wochen fast ein Siebenjähriger ertrunken; Ordnungsamt und Polizei gingen dort gegen Falschparker vor. Am Dahmensee, der in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, besteht deswegen ein Betretungsverbot. Im Kreis Viersen gibt es einzig mit dem Strandbad am Heidweiher in Schwalmtal eine legale Bademöglichkeit. Auch in der Seenstadt Nettetal fehlt ein Badesee.

Zudem ist das marode Freibad in Niederkrüchten auf Ratsbeschluss von Februar 2018 geschlossen. Es soll saniert werden. Doch die Sanierung ist zurzeit untrennbar verknüpft mit dem Bau eines neuen interkommunalen Bads der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten. Eine Prüfung dieses Vorhabens haben die beiden Gemeinderäte 2019 mit Mehrheit beschlossen. Der Kostendeckel für den Hallenbadbetrieb liegt dabei bei einer Millionen Euro jährlich. Bereits seit 2010 wird die Bäderfrage diskutiert.

„Viele Bürger haben in diesem Jahr beim Urlaub in Deutschland erleben dürfen, dass Badespaß und Naturschutz kein Widerspruch sein muss“, sagt van Neer. „Was an anderen Orten möglich ist, Schwimmen im See und Naturschutz, muss auch im Kreis Viersen wieder ermöglicht werden.“ Bei den weiteren Überlegungen zu einem Badesee könnten der Naturpark Schwalm-Nette, die Biologische Station Krickenbeck und die Niederrhein Tourismus eingebunden werden.

Auch für den Tourismus sei eine Bademöglichkeit im Freien eine wichtige Ergänzung, um diese Region im Kreis Viersen noch attraktiver zu gestalten, so der FDP-Landratskandidat.

(busch-)