Neuss : Klimaschutz-Konzept lässt Emotionen aufwallen

Neuss In den sozialen Netzwerken schaukeln sich die Emotionen zum Klimaschutz-Konzept immer weiter hoch.In einem Instagram-Post der Neusser Grünen wird der Beschluss über die Fortschreibung als Erfolg gefeiert – und gegen SPD und Linke gewettert. Gegenwind folgte sofort.

Auch der Post des offenen Briefes der Organisation Fridays for Future, in dem sie die Parteien zu einer Annahme des Konzepts aufgerufen hatten, heizte die Debatte ordentlich an. In einem Kommentar erklärte die CDU, sie wolle die Themen lediglich zuvor in Fachgremien zur Diskussion stellen. Außerdem müsse man Ergänzungen und Änderungen einarbeiten. Auf Nachfrage eines Users, der ein Beispiel für eine Ergänzung forderte, wurden die Reduzierung des Flächenverbrauchs und Waldvermehrung genannt. Aber auch da schaltete sich die SPD ein, um ihre These, das Vorgehen sei lediglich eine Verzögerungsstrategie, zu untermauern. Michael Ziege kommentiert das Ergebnis der Ratssitzung auf seiner Facebook-Seite ebenfalls: „Das Ziel, CO 2 -Neutral bis 2035 zu sein, rückt damit in weite Ferne“. Auf den Social Media Seiten der Neusser CDU wird das Thema nicht kommentiert.