Windenergie in Brüggen : Neue Windräder in Brüggen geplant

In Bereich Happelter Heide sind fünf neue Windräder geplant; im Bereich Hülst/Bracht sollen die zwei vorhandenen Anlage durch eine leistungsstärkere, 230 Meter hohe Anlage ersetzt werden. Foto: Daniela Buschkamp

Welche Pläne gibt es für die Anlagen an der Happelter Heide? In Hülst sollen zwei Windräder durch ein neues, 230 Meter hohes ersetzt werden. Für den Bereich „Happelter Feld“ gibt es die Anfrage eines Unternehmens, fünf neue Windkraftanlagen zu errichten. Was die Gemeinde unternehmen kann.