Hitze und Starkregen in Kaarst : SPD fordert Konzept zur Klimaanpassung

Hitze und Starkregen in Kaarst

Kaarst Der Starkregen in der vergangenen Woche war zu viel für die Kaarster SPD. Diese fordert nun ein Konzept zur Klimaanpassung. „Die Starkregenereignisse der letzten Tage haben gezeigt, wie dringend die Stadt Kaarst ein Konzept für die Klimaanpassung benötigt,“ stellt SPD-Bürgermeisterkandidat Lars Kuhlmeier fest.

Ein Klimaanpassungskonzept müsse dem Klimakonzept, das der Rat im Juni 2019 beschlossen habe, an die Seite gestellt werden. „Der Klimawandel ist längst in Kaarst angekommen“, so Kuhlmeier.