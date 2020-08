Kommunalwahl in Düsseldorf : SPD will Einzelhandel in den Quartieren stärken

Bilk Bei einer Wahlkampf-Veranstaltung im Bilker Salzmannbau kündigten die Sozialdemokraten zehn Leuchtturm-Projekte für die Stadtteile an.

Auf der Liste mit Leuchttürmen stehen unter anderem Schulen, die in den einzelnen Stadtteilen saniert, erweitert oder gleich ganz neu gebaut wurden, eine Menge Wohnprojekte, die fertiggestellt wurden, gerade gebaut werden oder bei denen zumindest die Planungen abgeschlossen sind. Auch die Neubauwelle bei den Düsseldorfer Bädern, bei der das Allwetterbad in Flingern inzwischen fertiggestellt wurde und die Bäder in Oberkassel und Benrath sich aktuell in der Bauphase befinden, sei in den Zeiten von OB Geisel erfolgt, betonen die Kommunalpolitiker an diesem Abend. „Das Allwetterbad in Flingern fügt sich in ein Gesamtkonzept“, sagt Geisel. „Es hat alles, was man sich wünschen kann.“

Damit sei die SPD-Wunschliste der „Leuchttürme in den Stadtteilen“ aber noch nicht abgearbeitet. Sollte die SPD auch nach der Kommunalwahl weiterhin das Stadtoberhaupt stellen und im Rat zu den Mehrheitsfraktionen gehören, sollen viele weitere Projekte zur Aufwertung der Bezirke folgen. Auf der Liste ganz oben stehen ein weiterer Bürgersaal in einem Neubaugebiet, ein „Zentrum plus“ in Flingern, die Umgestaltung des Karolingerplatzes, der Bau der Gesamtschule in Heerdt, ein Stadtteilzentrum in Unterrath, das Neubauvorhaben „Am Fettpott“ in Angermund und eine neue Dreifachsporthalle in Holthausen. Zur SPD-Stadtteilplanung gehören auch ein offenes Quartiersmanagement in Gerresheim sowie mehr Unterstützung für Schüler in Garath. Konkret sollen in den nächsten fünf Jahren zehn Leuchtturmprojekte in den einzelnen Stadtbezirken umgesetzt werden.