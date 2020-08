Fahrturnier des RFV Schaag : So holte sich Karina Klaps den Kreismeister-Titel

Nettetal Karina Klaps triumphierte beim ersten großen Fahrturnier des Reit- und Fahrvereins Schaag in Rieth. Erstmals ist sie Kreismeisterin.

Karina Klaps hat beim Fahrturnier des RFV Schaag triumphiert. Sie hoilte den Kreismeister-Titel. Die Meisterschaft wurde in den Disziplinen Dressur- und Hindernisfahren ausgetragen. Klaps fuhr als erstes Dressur: „Da waren zwei Patzer dabei, bei der Außenstellung in der Anlehnung und in der Tritte-Verlängerung. Ich war trotzdem mehr als zufrieden, am Ende war es ein Mittelplatz.“