Interview mit Madeline Folgmann : „Ich muss mich auf Turnieren beweisen“

Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal (l.) in Aktion. Foto: Peter Bolz/DTU

Taekwondo Die Taekwondo-Kämpferin von der TG Jeong Eui Nettetal über ihre Chance auf Olympia 2021 in Tokio und die Schwerpunkte in ihrem Training.

Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal hatte die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio schon abgeschrieben. Nach tollen Erfolgen 2017 und 2018 erlitt sie im vorolympischen Jahr einen Leistungseinbruch. Wegen der Corona-Pandemie sind die Spiele jedoch auf 2021 verschoben worden. Jetzt schöpft sie wieder Hoffnung, doch noch in Japan starten zu können. Paul Offermanns sprach mit der 23-Jährigen.