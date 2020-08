Nach Corona-Pause : Bürgerbus fährt ab 1. September wieder durch Alt-Erkrath

Erkrath Im März war wegen der Corona-Pandemie der Betrieb aufgrund des Alters der Fahrer und der Fahrgäste eingestellt worden. Jetzt wurde ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet.

(RP/von) Der Erkrather Bürgerbus startet am Dienstag 1. September 2020 nach der Corona-Zwangspause wieder. Der Betrieb war wegen der Altersstruktur des Großteils der Fahrer und Fahrgäste am 19. März eingestellt werden.

Das Team freut sich trotz der Einschränkungen, am 1. September den Bürgerbus-Betrieb nach mehr als fünf Monaten wieder aufzunehmen und verbindet diesen Termin auch mit dem zehnten Geburtstag des Bürgerbus-Betriebs am 30. August 2020. Denn seit dem Sommer 2010 fährt der Bus durch Alt-Erkrath. Nur Corona konnte ihn bisher stoppen. „Unser Geschenk an die Fahrgäste zum Start: Freie Fahrt plus Überraschung“, verspricht das Team.