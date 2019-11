Unfall in Schwalmtal : Frau nach Unfall im Wagen eingeklemmt

Schwalmtal An einer Einmündung stießen die Fahrzeuge zusammen. Die L 371 war zeitweise gesperrt.

Die Feuerwehr musste eine 38-jährige Frau aus ihrem Wagen befreien; sie war dort nach einem Verkehrsunfall eingeklemmt. Danach wurden ihre leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Laut Polizei war die Autofahrerin aus Schwalmtal am Montag gegen 11.10 Uhr auf der Gladbacher Straße in Schwalmtal-Waldniel unterwegs; von dort bog sie auf die Landstraße 371 in Richtung Hostert ab und achtete nicht auf einen Kleintransporter. Dessen Fahrer (34) war auf der L 371 in Richtung Niederkrüchten unterwegs. An der Einmündung stießen die Fahrzeuge zusammen. Die L 371 war zeitweise gesperrt.