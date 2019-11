Fußball-Landesliga : Amern unterliegt Tabellenschlusslicht

Fußball Für die Vereinigten Sportfreunde gab es in der Landesliga auf eigenem Platz ein 2:4 gegen den VfR Fischeln. Auch Süchteln und Giesenkirchen unterlagen daheim, während sich der 1. FC mit einem torlosen Remis begnügen musste.

Im zweiten Durchgang wurden die Hausherren dann eiskalt erwischt. Denn kurz nach Wiederanpfiff brachte Almir Arapovic (47.) die Fischelner erneut in Führung. Der eingewechselte Ken Sugawara glich zwar mit seinem 13. Saisontreffer zum 2:2 aus, doch in der Schlussphase der Partie stellte Arapovic (84.) dann den alten Abstand wieder her. Nach einer Hereingabe von Tobias Gorgs hätte die Heimmannschaft dann aber fast noch einmal jubeln dürfen. Doch Volkan Akyil und Mehrdad Shanzarifar behinderten sich beim Kopfball gegenseitig. Als Nico Wehner dann in der Schlussminute einen Fischelner Spieler nur mit einem Foul stoppen konnte, entschied der Ex-Nettetaler Michael Enger (90.) per Foulelfmeter die Partie und traf so zum Endstand.