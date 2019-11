Niederkrüchten : Einbrecher schlagen Eingangstür ein

Niederkrüchten Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch um 2.15 Uhr in der Nacht zu Montag.

In wenigen Minuten haben Diebe in einem Getränkemarkt am Gewerbering in Niederkrüchten-Dam eine unbekannte Menge an Zigaretten gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch um 2.15 Uhr in der Nacht zu Montag. Die Einbrecher schlugen die Eingangstür ein. Wer beobachtet hat, wie sie mit ihrer Beute weg fuhren, meldet sich bei der Polizei unter Ruf 02162 377-0.