Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich rückt noch näher an die Spitze ran

Handball Einmal mehr spielte der TV Korschenbroich vor heimischer Kulisse groß auf und ließ dem Aufsteiger HSG Siebengebirge beim 29:18 (13:7)-Erfolg nicht den Hauch einer Chance.

In der Partie selber hatten die Hausherren stets alles im Griff. Garant dafür war erneut eine glänzende Deckungsleistung mit den beiden exzellent aufgelegten Torhütern Max Jäger und Felix Krüger. Sicherlich spielte es dem TVK auch in die Karten, dass Gäste-Regisseur Marc Nahry nach einem Foul an David Biskamp frühzeitig unter die Dusche geschickt wurde. Einziger Wermutstropfen war die schon fast traditionelle Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit. „In der Abwehr haben wir zehn Minuten lang einfach zu fahrlässig agiert, und im Angriff fehlte der nötige Druck“, ärgerte sich Wolf. Dennoch fand sein Team nach einer Auszeit schnell wieder in die Spur und ließ nichts mehr anbrennen.