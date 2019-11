Unfall in Viersen : Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Viersen Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Leichte Verletzungen hat sich ein Pedelecfahrer (49) aus Viersen bei einem Verkehrsunfall am Sonntag um 16 Uhr zugezogen. Laut Polizei war eine Willicherin (31) mit ihrem Wagen auf der Bachstraße unterwegs. Als sie an der „Kölnischen Straße“ in Richtung Mönchengladbach abbog, achtete sie vermutlich nicht auf den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. An der Kreuzung kam es zur Kollision. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.